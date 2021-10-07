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ÖSYM yanıtladı! 2021 YKS 2. ek yerleştirme hakkında sık sorulan sorular

07 Ekim 2021 Perşembe - 15:52 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 15:52

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) ikinci ek yerleştirmeye ilişkin sıkça sorulan soruların yanıtlarını yayımladı.


ÖSYM, ikinci ek yerleştirmeyle ilgili adayların merak ettiklerini 7  başlıkta derledi, soruları ve yanıtlarını internet sitesinden duyurdu.

Buna göre, sıkça sorulan sorular ve yanıtları şöyle:

1- 2021-YKS ikinci ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

2021-YKS ikinci ek yerleştirme işlemleri, ek yerleştirmeden boş kalan  kontenjanların belirlenmesinden sonra yapılacak. İkinci ek yerleştirme  işlemlerine ilişkin tarihler, ÖSYM'nin internet adresinden adayların ve  kamuoyunun bilgisine sunulacak.

2- 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede kimler tercih yapabilecek?

2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek  yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı  140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar  tercih yapabilecek. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim  programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte  bulunabilecek.

3- 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede kimler tercih yapamazlar?

2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir  yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede  tercih yapamayacak.

4- 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede en küçük puan şartı olacak mı?

Evet. 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirmede  kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan  bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön  lisans programları ile Tablo-4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan  türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip  olan adaylar, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı  oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih  edebilecek.

5- 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede başarı sırası şartı olan  programları kimler tercih edebilecek?

Başarı sırası gerektiren yükseköğretim programlarını, merkezi  yerleştirme ve ek yerleştirmede olduğu gibi 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede de  sadece ilgili başarı sırası şartını sağlayan adaylar tercih edebilecek.

6- 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere yerleştirme  puanı hesaplanan adaylar, 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede başarı sırası şartı  olan programları tercih edebilecek mi?

2021-YKS sonuçlarına göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav  puanı 170-180 aralığında olup ilgili yerleştirme puanı hesaplanan adaylardan  Y-SAY, Y-SÖZ ve Y-EA puanı hesaplanan adaylar, gereken başarı sırası koşulunu  sağlayamadıkları için başarı sırası koşulu olan programları tercih edemeyecek.  Y-DİL puanı hesaplanan tüm adaylar ise DİL puan türünde başarı sırası koşulunu  sağladıkları için öğretmenlik programlarını tercih edebilecek.

7- 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan  yerleştirme puanları için başarı sırası sonuç belgelerinde neden yer  almamaktadır?

2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirmede kontenjanı  dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt  yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan ön lisans ve lisans programlarını,  ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük  yerleştirme puanına sahip olan adaylar, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan  ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış  tüm adaylar tercih edebileceklerinden sonuç belgelerinde, ikinci ek yerleştirmede  kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası yer  almamaktadır.

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