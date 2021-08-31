ÖSYM tercih sonuçları 2021! YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır? 2021 YKS tercih sonuçları ÖSYM ais sorgulama ekranı!

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusu yanıt buldu. "YKS tercih sonuçları açıklandı" duyurusu geldi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercih sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numaraları ile sorgulanabilecek. İşte, ÖSYM tercih sonuçları 2021 sorgulama ekranı…

YKS tercih sonuçları merakla bekleniyordu. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercih sonuçları belli oldu. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 31 Ağustos 2021 tarihinde saat 08.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır? 2021 YKS tercih sonuçları ÖSYM ais sorgulama ekranı!

YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 06 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 04 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

2021-YKS Yerleştirme Sonuçları

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.