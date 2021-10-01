ÖSYM sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı'na sözleşmeli bilişim personeli alacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ÖSYM sözleşmeli bilişim personel alımı başvuru şartları!

