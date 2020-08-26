ÖSYM sitesi çöktü mü? ÖSYM sitesine neden giremiyorum, ne zaman düzelecek?

ÖSYM Başkanı Aygün, geçtiğimiz hafta yaptığı sınav sonuçları açıklamada bu haftayı işaret etmişti. Meraklı bekleyişi sona erdi ve ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı. Sınav sonuçlarını sorgulamak için ÖSYM’nin sitesine giriş yapmak isteyen adaylar, sınav sonuçlarına ulaşamadı. Peki, ÖSYM sitesi neden açılmıyor, çöktü mü?
ÖSYM sitesi çöktü mü, neden girilmiyor?
Üniversite tercih sonuçları için ÖSYM sitesine giriş yapan öğrenciler, ÖSYM’ye giriş yapamadıklarını ve sitenin çöktüğünü gördü. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanması nedeniyle herkesin ÖSYM sitesine birlikte girmesiyle sitede yoğunluk yaşandı. Yetkililerden ise henüz net bir açıklama gelmedi.