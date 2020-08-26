ÖSYM sitesi çöktü mü? ÖSYM sitesine neden giremiyorum, ne zaman düzelecek?

YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 27-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen sınav sonrası yeterli puanı alarak tercihlerini yapan öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM tarafından yapılacak duyurudaydı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce üniversite adayı ÖSYM’nin sitesine yöneldi. YKS tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM sonuçlarını öğrenemeyince, ÖSYM sitesi çöktü mü sorularını sormaya başladı.

ÖSYM Başkanı Aygün, geçtiğimiz hafta yaptığı sınav sonuçları açıklamada bu haftayı işaret etmişti. Meraklı bekleyişi sona erdi ve ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı. Sınav sonuçlarını sorgulamak için ÖSYM’nin sitesine giriş yapmak isteyen adaylar, sınav sonuçlarına ulaşamadı. Peki, ÖSYM sitesi neden açılmıyor, çöktü mü?

ÖSYM sitesi çöktü mü, neden girilmiyor?

Üniversite tercih sonuçları için ÖSYM sitesine giriş yapan öğrenciler, ÖSYM’ye giriş yapamadıklarını ve sitenin çöktüğünü gördü. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanması nedeniyle herkesin ÖSYM sitesine birlikte girmesiyle sitede yoğunluk yaşandı. Yetkililerden ise henüz net bir açıklama gelmedi.