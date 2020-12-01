ÖSYM sınavları ertelendi! ÖSYM Başkanı Aygün açıkladı!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün ÖSYM sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Başkan Aygün açıklamasında, "Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır." dedi.
Değerli Adaylarımız,Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 1, 2020
ÖSYM'nin sitesinden duyuruldu
ÖSYM'nin siteniden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."