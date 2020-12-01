01 Aralık 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.307 1.86 ALTIN 457,040 2.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

ÖSYM sınavları ertelendi! ÖSYM Başkanı Aygün açıkladı!

01 Aralık 2020 Salı - 15:55 | Son Güncelleme : 01 12 2020 - 15:55

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ÖSYM sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Aygün, "Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir." dedi.


ÖSYM Başkanı Halis Aygün ÖSYM sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
 
Başkan Aygün açıklamasında, "Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.
 
Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır." dedi. 
 
 
ÖSYM'nin  sitesinden duyuruldu
 
ÖSYM'nin siteniden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."
 

ETİKETLER

ÖSYM sınavları ÖSYM Başkanı Aygün ÖSYM sınavları ertelendi ösym ösym açıklama ösym sınav açıklaması Hangi sınavlar ertelendi ösym sınavlar ösym ertelendi Halis Aygün ÖSYM ertelenen sınavlar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.