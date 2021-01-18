ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM sınav takvimi merak ediliyor!

ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM sınav takvimi, sınava girecek adayların en çok aradıkları konusun başında yer alıyor. ÖSYM yıllık sınav takvimini duruyor. 2021 sınav takvimini henüz bir duyuru yapılmadı. Öte yandan yapılan açıklamaya göre sınav takviminin yenilenerek kamuoyuna duyurulacağı aktarıldı. Peki ÖSYM 2021 sınav takvimi ne zaman belli olacak?

ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından merkezi sınavlara ne zaman başvuru yapılacağı ve sınavların ne zaman uygulanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.’ denildi. ÖSYM 2021 sınav takvimi henüz yayımlanmazken, sınav takviminin yenilenerek kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

ÖSYM sınav takvimi açıklaması!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığımızın Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Covid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."ifadeleri kullanılmıştı.

2020 ÖSYM sınav tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavları

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran 2020

Alan Yeterlilik Testi (TYT) 28 Haziran 2020

Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran 2020

Kamu Personeli Seçme Sınavları

KPSS Lisans Genel Kültür Genel Yetenek 6 Eylül 2020

KPSS Alan Bilgisi Sınavı 12-13 Eylül 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül 2020

Not: KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir gerçekleştirildiği için 2021 yılı içerisinde düzenlenmeyecektir. Adaylar 2020 yılında girdikleri sınav sonuçlarına göre 2 yıl boyunca tercih yapabilecek.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos 2020

ALES/ 1 16 Ağustos 2020

ALES/2 6 Aralık 2020 (ertelendi)