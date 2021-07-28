ÖSYM şifremi unuttum ne yapmalıyım, nasıl değiştirebilirim? ÖSYM aday şifresi nedir, nasıl alınır? AİS güvenlik sorusunun cevabını unuttum, ÖSYM aday şifresi alma!

ÖSYM şifremi unuttum ne yapabilirim? ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ile ilgili bilgiler sisteme daha önce tanımlandığı için kullanıcı ve şifre girişi yaparak bilgiler kolaylıkla öğrenilebiliyor. Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilir. Peki, ÖSYM şifremi unuttum ne yapabilirim, ÖSYM şifremi unuttum nasıl alınır? diye soruyorsanız detayları sizler için derledik. işte ÖSYM aday şifresi alma...

ÖSYM şifremi unuttum ne yapmalıyım, YKS aday şifresi nasıl alınır? Adayların, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine güvenli bir şekilde giriş yapabilmesi ve internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmesi için ilk başvuruda bir hesap açılır. Bu hesap üzerinden ÖSYM tarafından belirlenen her işlemi yapmak mümkün. Şifresi dışında üstüne bir de güvenlik sorusunu unutanalar da var. İşte ÖSYM YKS şifresi alma hakkında merak edilenler…

ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPABİLİRİM, NASIL ALINIR?

ÖSYM şifresini unutanlar e Devlet Kapısı üzerinden sisteme giriş yapabilirler. Ancak yine de ÖSYM şifresi almak için şu yolu uygulayabilirsiniz.

Şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki linke tıklayınız. Açılan sayfada TC kimlik numaranızı ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasını girin, ardından “İleri” butonuna tıklayın.

ŞİFRE YENİLEME LİNKİ

İkinci aşamada ise açılan sayfada kimlik bilgilerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Bu sayfada ayrıca Nüfus Cüzdanı seri ve no'su istenmektedir. Bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra sıra geldi güvenlik sorusu aşamasına. Güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken yanıtladığınız cevabı girmeniz gerekmektedir. Bu cevabı eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Sizden istenilen tüm bilgileri girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.

GÜVENLİK SORUSUNU UNUTANLAR NE YAPMALI?

Eğer ÖSYM AİS Güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi aldığınız merkeze nüfus cüzdanı ya da pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, 5,00 TL ücret karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır.