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ÖSYM'den flaş açıklama! KPSS, YKS, ALES ve...

AA |  14 Aralık 2020 Pazartesi - 12:09 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 12:19

Milyonlarca kişi merak ediyordu. ÖSYM resmen duyurdu. KPSS, ALES, YKS, LYS... Tüm sınavlara girenleri ilgilendiriyor. Bu yıl değişti. Yeni uygulamalar başladı. 2021'de sınavlarla ilgili yenilikler sürecek. Milyonlarca kişi yeni sınav takvimi ve 2021'deki sınavlar ile ilgili ne gibi değişiklikler olacağını merak ediyordu. Konuyla ilgili ÖSYM Başkanı Aygün önemli bir açıklamada bulundu. Yeni yılla birlikte birçok yeniliğin de yaşanacağını aktaran Aygün, Ankara, İstanbul ve İzmir'in ardından dördüncü e-sınav merkezinin Adana'da hizmete açılacağını bildirdi.


 ÖSYM Başkanı Prof. Dr.  Halis Aygün, ÖSYM'de son 2 yılda yapılan yenilikler ve iyileştirme  çalışmaları ile 2021'de merkezin planlamalarına ilişkin AA muhabirine açıklama  yaptı.
 
İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde uygulanan  elektronik sınavlara 2019'da Farsça, 2020'de Bulgarca, İspanyolca, İtalyanca ve  Yunanca dillerinin de eklendiğini belirten Aygün, "Toplamda 10 farklı yabancı  dilde elektronik sınavlar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 2020 yılında 13 adet  e-sınav gerçekleştirildi ve bu sınavlara 33 bin 935 aday katıldı." bilgisini  verdi.
 
Adana e-sınav merkezi 2021'de hizmete açılacak
 
Halis Aygün, ÖSYM Başkanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'in ardından  dördüncü e-sınav merkezi olacak Adana e-sınav merkezi için Çukurova Üniversitesi  ile protokol imzalandığını belirterek, "Ankara, İstanbul ve İzmir'de hizmet veren  e-sınav merkezlerini, ulaşılabilirliği kolaylaştırmak amacıyla, ülkemizin diğer  bölgelerine de yayma planı çerçevesinde Adana e-sınav merkezi yapımı çalışmaları  devam etmekte olup 2021 yılında hizmete girmesi planlanmaktadır." dedi.
 
Yabancı dilde yeni sınav hazırlığı
 
Aygün, Türkiye'de uygulanan dört beceride dil sınavlarının yazılımları  ve uygulamalarının yabancı menşeili olduğuna dikkati çekti.
 
ÖSYM Başkanlığı olarak yerli yazılımla dört beceriyi ölçen dil sınavı  yapmayı hedeflediklerini bildiren Aygün, "Bu kapsamda uzmanlarımız tarafından  yerli yazılım çalışmalarına da başladık." bilgisini paylaştı.
 
Adaylar için sınavlarda çeşitli kolaylıklar getirdiklerini ifade eden  Aygün, tüm sınavlarda 2018'e kadar yasak olan ulaşım kartı, ev anahtarı, metal  para, tel toka, piercing, başörtüsü için kullanılan her türlü toplu iğnenin  serbest olduğunu ifade eden Aygün, ayrıca, 2018'e kadar sadece YKS ve KPSS  sınavlarında uygulanan nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulamasının, kimliğini kaybeden  adayların mağduriyetini önlemek için 2019 yılından itibaren tüm basılı sınavları  kapsayacak şekilde genişletildiğini hatırlattı.
 
 MEB-EKYS ilk defa uygulandı
 
Aygün, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür  yardımcısı seçmek için ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici  Seçme Sınavı'nın ÖSYM tarafından 2019'dan itibaren uygulanmaya başlandığını ifade  etti.
 
YÖKDİL Sınavı, ÖSYM tarafından yapılmaya başlandı
 
Halis Aygün, daha önce Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda  Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen alana özgü  yabancı dil sınavı YÖKDİL'in, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde  2019'dan itibaren ÖSYM tarafından uygulanmaya başlandığını dile getirdi.
 
ÖSYM'nin mobil uygulamaları
 
ÖSYM tarafından geliştirilen iki yeni mobil uygulamanın adayların ve  sınav görevlilerinin kullanımına sunulduğunu dile getiren Aygün, Mobil Aday  İşlemleri Sistemi (ÖSYM-AİS) ve ÖSYM Mobil Görevli İşlemleri Sistemi'nin  (ÖSYM-GİS) Google Play Store ve Apple App Store'da erişime açıldığını ifade etti.
 
ÖSYM mobil uygulamalarına e-Devlet şifresiyle erişim kolaylığı  sağlandığını da aktaran Aygün, "Bu yenilikle artık ÖSYM'nin uyguladığı sınavlara  başvurmak isteyen ve daha önce AİS'de kaydı olmayan T.C. Kimlik Kartı'na sahip  adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kendileri  online kayıt yaptırabilecekler ve sınavlara başvuru yapabilecekler."  değerlendirmesini yaptı.
 
Ücretli öğretmenlere sınav görevi
 
ÖSYM sınavlarında görev almak isteyen öğretmenlere ve akademisyenlere  de büyük kolaylıklar sağlandığını kaydeden Aygün, şöyle devam etti:
 
"ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda görev almak isteyen TC kimlik  kartı olan öğretmenler ile akademisyenlerin artık kurumlarına gitmeden  gis.osym.gov.tr internet adresinde ve ÖSYM-GİS Mobil uygulamasında bulunan  "E-Devlet ile Kayıt Ol" seçeneğiyle Görevli İşlemleri Sistemi'ne kayıt olabilmesi  kolaylığı sağlandı. Ayrıca bu kapsamda 2020 yılında okullarda görevli ücretli  öğretmenlere de sınavlarda görev verilmeye başlandı."
 
Yaklaşık 2,5 milyon adayın girdiği 2020-YKS salgın sürecinde  başarılı bir şekilde uygulandı
 
Halis Aygün, 2 milyon 424 bin 718 aday ile ülkede en fazla sayıda  adayın katıldığı sınav olan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020-YKS),  Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu  tarafından hazırlanan "Kovid-19 kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken  Önlemler" başlıklı rehber doğrultusunda, 188 sınav merkezinde sorunsuz bir  şekilde başarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.
 
2020-YKS'nin yapıldığı hafta sonu 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması  uygulandığını hatırlatan Aygün, böylelikle adayların rahat ve güvenli bir şekilde  sınava girdiklerini vurguladı.
 
 
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin  bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav  merkezi değişikliği yapmak isteyen adayların taleplerini de dikkate alan bir  çalışma yürüttüklerine işaret eden Aygün, "Bu kapsamda YKS'ye başvuru yapan 29  bin 603 adayımızın sınav yerleri, talepleri doğrultusunda değiştirildi. Aynı  durumdaki 6 bin 250 MSÜ adayının da sınav merkezi değişiklik talepleri yerine  getirildi." diye konuştu.
 
Salgın dönemi sınav uygulama rehberi hazırlandı
 
ÖSYM Başkanı Aygün, salgın sürecinde sınavların Kovid-19 Bilimsel  Danışma Kurulunca hazırlanan "Kovid-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması  Gereken Önlemler" başlıklı rehber doğrultusunda  tedbirler alınarak  gerçekleştirildiğini belirtti.
 
Aygün, sınavlarda yeni tip koronavirüs salgınına karşı koruyucu  tedbirleri şöyle sıraladı:
 
 "Geliştirilen yazılımla sınav merkezlerindeki fiziki alanların  uygunluğu çerçevesinde, sosyal mesafe gözetilerek binalara ve salonlara seyrek  aday ataması yapıldı. Sınav binalarının ve salonlarının sınavdan önce detaylı  temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara  sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen  adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebildiler. Sınav  görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de dağıtıldı. Adaylar ve  görevliler, kendi maskelerini ve siperliklerini de kullanabildiler. Yığılmayı  önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç  kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav  bitiminde binadan çıkışta sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince  yönlendirildi."
 
Halis Aygün, "Bugüne kadar yapılan sınavlarda, adaylara ve görevlilere  yaklaşık 13 milyon maske, 13 milyon dezenfektan mendil, 1 milyon 800 bin çift  eldiven, 69 bin 1 litrelik el dezenfektanı, 42 bin yüz koruyucu siperlik ve 34  bin koruyucu önlük verildi." bilgisini de paylaştı.
 
Adaylar ve sınav görevlileri için HES kodu zorunluluğu
 
Sağlık Bakanlığı ile yapılan iş birliği sonucu, sınava başvuran  adayların ve sınav görevlilerinin takiplerinin ve kontrollerinin HES kodlarından  yapıldığını hatırlatan Aygün, "HES kodları kullanılarak Kovid-19 tanılı veya  Kovid-19 temaslı olduğu belirlenen adaylar, gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri  alınarak ayrı salonlarda sınava alınmakta ve bu durumda olan adaylar SMS ile  sınavdan önce bilgilendirilmektedir. Bu salonlarda görev alan görevlilere ayrıca  yüz koruyucu siperlik ve tek kullanımlık koruyucu önlük verilmektedir."  ifadelerini kullandı.
 
ÖSYM sınav başvurularında fotoğraf güncellemesini dijital ortama taşıdı
 
Aday İşlemleri Sistemi AİS'de geliştiren yeni düzenleme ile TC kimlik  kartı (Yeni Kimlik Kartı) olan/edinen adayların başvuru merkezlerine gitmeden  ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden fotoğraflarını güncelleyebildiklerini  belirten Aygün, bu yeni uygulamanın özellikle salgın döneminde adaylara çok  kolaylık sağladığını vurguladı.
 
KPSS-ÖABT 81 ilde, KPSS-Alan Bilgisi 30 ilde uygulanmaya başlandı
 
Aygün, önceki yıllarda 17 ilde uygulanan KPSS-ÖABT'nin, bu yıl aday  sayıları ve salgın dikkate alınarak 81 ilde uygulanmaya başlandığını belirterek,  "Daha önce 17 ilde uygulanan KPSS-Alan Bilgisi 30 ilde uygulanmaya başlandı.  Ayrıca, sadece Ankara'da uygulanan Adalet Bakanlığı sınavları ile İçişleri  Bakanlığı Kaymakamlık sınavları bu yıl pandemi sürecinde 15 ilde  gerçekleştirildi." bilgisini verdi.
 
 "2020'de 44 bin şehit ve gazi yakınına ücretsiz hizmet verildi"
 
ÖSYM'nin sınavlarına başvuruda bulunan gaziler ile şehit ve gazilerin  eş ve çocuklarından sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti  alınmaması kararını 2019 yılından itibaren uygulamaya koyduklarını belirten  Aygün, "2019'da 25 bin 761, 2020'de 44 bin 700 şehit ve gazi yakınına ÖSYM  sınavlarında ücretsiz hizmet verilmiştir." dedi.
 
  
 
 

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