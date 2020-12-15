ÖSYM KPSS Ortaöğretim sonuçları! KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM KPSS Ortaöğretim sonuçları 2020 hakkındaki yapılan araştırmalar arttı, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aranıyor. Sonuçların açıklanması için geri sayım başladı. KPSS Ortaöğretim 2020 sınavı sonuç tarihi belli oldu. KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık'ta ÖSYM tarafından açıklanacak. ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları detayları…

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları, kamu bünyesinde çalışmak isteyenler tarafından merakla bekleniyor. Sonuçlar ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek. Adayların sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

2020 ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını 24 Aralık tarihinde online olarak erişime açılacak.

Sonuçlar ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

2020 KPSS ortaöğretim sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM resmi sitesinde;

"22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." açıklamasında bulundu.

KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARININ %10'U İÇİN TIKLAYIN