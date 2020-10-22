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ÖSYM KPSS lisans sonuçlarını açıkladı! KPSS 2020 sonuç sorgulama ekranı...

22 Ekim 2020 Perşembe - 9:23 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 9:23

KPSS sonuçları açıklandı mı, sorusu yanıt buldu. 2020-KPSS lisans sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı. İşte KPSS 2020 sonuç sorgulama ekranı...


KPSS sonuçları açıklandı mı? sorusu merak ediliyordu. KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş  sona erdi. 2020 KPSS sonuçları açıklandı. Devlet dairelerinde çalışmak isteyen üniversite mezunu adaylar 12-13 Eylül’de KPSS lisans genel kültür genel yetenek sınavına, 20 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavına girmişti. 2020-KPSS lisans sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet  adresinden açıklandı. İşte KPSS sonuçları 2020 hakkında merak edilenler...
 
 
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
 
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecekr. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alıyor.
 
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
 
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştu. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmakta.
 
ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN'DEN AÇIKLAMA 
 
KPSS sonuçları için ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den de açıklama geldi. Aygün resmi Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:
 
"Değerli adaylarımız,
 
Eylül ayında ardışık 3 hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır.
 
Sonuçlarınızı https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8056 sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."
 

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