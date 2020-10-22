ÖSYM KPSS lisans sonuçlarını açıkladı! KPSS 2020 sonuç sorgulama ekranı...

KPSS sonuçları açıklandı mı? sorusu merak ediliyordu. KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2020 KPSS sonuçları açıklandı. Devlet dairelerinde çalışmak isteyen üniversite mezunu adaylar 12-13 Eylül’de KPSS lisans genel kültür genel yetenek sınavına, 20 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavına girmişti. 2020-KPSS lisans sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı. İşte KPSS sonuçları 2020 hakkında merak edilenler...

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecekr. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alıyor.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştu. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmakta.