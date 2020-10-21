ÖSYM KPSS lisans sonuçları için duyuru yaptı! KPSS lisans sınav sonuçları açıklanıyor mu? (KPSS sonuçları 2020)

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına giren lisans mezunu adaylar KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Üniversite mezunu memur adaylar için ÖSYM duyurumu yayımladı. İşte KPSS 2020 sonuçları hakkında merak edilenler…

KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soran adaylar ÖSYM’den gelen haberleri yakından takip ediyor. Devlet dairelerinde çalışmak isteyen üniversite mezunu adaylar 12-13 Eylül’de KPSS lisans genel kültür genel yetenek sınavına, 20 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavına girdi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde erişime açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.