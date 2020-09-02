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ÖSYM KPSS lisans sınav giriş yerleri belli oldu! KPSS lisans alan bilgisi sınav giriş belgesi dökümü...

AA |  02 Eylül 2020 Çarşamba - 17:32 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 17:32

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12-13 Eylül'de düzenlenecek 2020-KPSS lisans alan oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından  12-13 Eylül'de düzenlenecek 2020-KPSS lisans alan oturumları sınava giriş  belgeleri erişime açıldı.
 
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 12 Eylül'de  düzenlenecek 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 1. oturumu (Kamu Yönetimi,  uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2020-KPSS  alan bilgisi sınavları 2. oturumu (Hukuk, iktisat, maliye) ile 13 Eylül 2020'de  uygulanacak 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 3. oturumuna (İşletme,  muhasebe, istatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara  atanma işlemleri tamamlandı.
 
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş  belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.
 
12 Eylül'deki 2020-KPSS Lisans alan bilgisi sınavları 1. oturumu için  adaylar, saat 10.00'dan sonra, aynı gün uygulanacak 2. oturumu için saat  14.30'dan sonra; 13 Eylül'de yapılacak 3. oturumu için saat 10.00’dan sonra sınav  binalarına alınmayacak.
 
ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN AÇIKLAMA
 
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personeli Seçme  Sınavı  (KPSS)  ve diğer sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele  kapsamında alınan önlemleri uygulamaya devam ettiklerini bildirdi.  
 
Aygün, Twitter hesabından, KPSS'ye ilişkin açıklama yaptı.
 
"KPSS ve diğer sınavlarımızda Kovid-19 pandemi önlemlerini uygulamaya  devam ediyoruz" ifadesini kullanan Aygün, sınav binaları ya da salonların  sınavdan önce detaylı temizliğinin yapıldığını ve dezenfekte edildiğini belirtti.
 
Aygün, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Koronavirüs önlemleri kapsamında, adaylara sınav binası girişlerinde  görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar,  kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebileceklerdir. Sınav  görevlilerimize maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacaktır.  Adaylar ve görevliler kendi maskeleri veya siperlikleriyle de gelebileceklerdir.  Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar HES kodlarından belirlenecek ve Bilim  Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve  sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar. Bu durumda  olup sınav yeri değiştirilen adaylar Başkanlığımız tarafından SMS ile  bilgilendirilecektir."
 
Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumlarının HES kodları aracılığıyla  takip edileceğini bildiren Aygün, Kovid-19 durumu belirlenen sınav  görevlilerinin, görevlerinin iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler  yapılacağını duyurdu.
 
Aygün, adayların sınav binalarına ulaşımı için sınav binalarının  bulunduğu bölgelere belediyeler tarafından daha sık seferler düzenlenmesinin  sağlanacağını belirtti.
 
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için  adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimsenin okul bahçelerine  alınmayacağının altını çizen Aygün, adayların sınav binalarına girişte ve sınav  bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri  tarafından yönlendirileceğinin kaydetti.
 
Okul bahçelerinin girişi veya önünde kümelenmenin önlenmesi için aday  yakınlarının beklememeleri ve ayrılmalarının önem arz etttiğine değinen Aygün,  adaylara başarı diledi.
 

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