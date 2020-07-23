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- ÖSYM KPSS 2020/1 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS tercihleri nasıl yapılacak? (Mülakatsız memur alımı)
ÖSYM KPSS 2020/1 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS tercihleri nasıl yapılacak? (Mülakatsız memur alımı)
23 Temmuz 2020 Perşembe - 10:49 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 10:49
2020/1 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tercihleri başladı. KPSS 1 puanına göre alınacak memur adaylarına mülakat yapılmayacak. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.
ÖSYM KPSS 2020/1 tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, 23 Temmuz 2020 - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 04 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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