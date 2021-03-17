ÖSYM giriş ekranı ile YKS geç başvuru 2021! YKS başvurusu 2021 nasıl yapılır? YKS geç başvuru ücreti…

ÖSYM YKS geç başvuruların başladığını duyurdu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 YKS geç başvuru günleri ile ilgili duyuru yayımladı. YKS başvuru tarihleri arasında işlemlerini tamamlayamayan adaylar 17-18 Mart arasında yapılacak geç başvuru imkanıyla işlemlerini tamamlayacak. YKS geç başvurusu nasıl yapılır? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS geç başvuru ekranı erişime açıldı. ÖSYM'nin resmi sayfalarından yapılan duyuruda 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için 17-18 Mart tarihlerinin geç başvuru günleri olduğu hatırlatılarak, internet aracılığıyla başvuru işlemlerinin 18 Mart 2021 saat 23.59'a kadar süreceği belirtildi. YKS başvuru ücreti her bir oturum için 90,00 TL olarak açıklanmıştı. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecek. TYT 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum AYT ve YKS 3. Oturum YDT 27 Haziran’da yapılacak. YKS başvurusu 2021 nasıl yapılır? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM giriş ekranı ile YKS geç başvuru 2021..

ÖSYM resmi sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "2021 YKS için Geç Başvuru Günleri 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) için 17-18 Mart 2021 tarihleri geç başvuru günleridir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yarın (18 Mart 2021) saat 23.59'da sona erecektir. Detaylar için www.osym.gov.tr adresini ziyaret ediniz" denildi.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS geç başvuruları 17-18 Mart 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenmelidir.

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecektir.



4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında 2021-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (17-18 Mart 2021 tarihinde) 2021-YKS başvurularını yapabileceklerdir.



YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

YKS NE ZAMAN?

YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak.



ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.