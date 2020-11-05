ÖSYM giriş ais: DGS ek tercih kontenjanları ve puanları DGS ek tercih kılavuzu ile belli oldu! Ek tercih nasıl yapılır, ücreti nereye yatırılacak?

DGS ek tercih süreci başladı. ÖSYM yaptığı açıklamayla 2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Ek tercihler 5 Kasım ve 11 Kasım tarihleri arasında yapılacak. alınacak. Adaylar tercih işlemlerini kılavuz içerisinde yer alan boş kontenjanlara göre işlemlerini yapabilecekler. İşte DGS ek tercih kontenjanları, puanları ve ücreti ile ilgili detaylar…

ÖSYM yaptığı duyuru ile DGS ek tercihlerinin başladığı belirtildi. Ek tercihler 11 Kasım 2020'ye kadar devam edecek. Ek tercih işlemlerinin açıklanmasıyla, DGS’de ilk tercihte yerleşemeyen adaylar DGS ek tercih nasıl yapılır? sorusuna yanıt ararken, DGS ek tercih kontenjanları ve puanları ile DGS ek tercih kılavuzu araştırmasına başladı.

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

DGS EK TERCİH İÇİN TIKLAYINIZ

DGS EK TERCİH ÜCRETİ

Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’l

BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUAN BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ