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ÖSYM fotoğraf güncelleme nasıl yapılır? ÖSYM'den açıklama!

06 Temmuz 2020 Pazartesi - 11:50 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 11:57

ÖSYM, sınav başvuruları ve fotoğraf güncelleme işlemleri ile ilgili açıklama yaptı. ÖSYM'nin sınavlarına girecek adayların fotoğrafları ÖSYM başvuru merkezine gitmeden güncellenebilecek. Peki, ÖSYM fotoğraf güncelleme nasıl yapılır? ÖSYM başvuru merkezine gitmeden fotoğraf güncelleme işlemleri nasıl yapılır? İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama...


ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav başvurularında adaylardan fotoğrafı güncel olmayanların sınav başvurularını gerçekleştiremiyordu. Adaylar ÖSYM sınavlarında fotoğraf güncelleme işlemlerini başvuru merkezlerinden yapıyordu.  ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün adayların ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeden fotoğraf güncelleme işlemlerini ve sınav  başvurularını gerçekleştirebileceklerini duyurdu. Peki, ÖSYM fotoğraf güncelleme nasıl yapılır? ÖSYM başvuru merkezine gitmeden fotoğraf güncelleme işlemleri nasıl yapılır? İşte ÖSYM işlemleri ile ilgili detaylar...
 
 
ÖSYM FOTOĞRAF GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?     
 
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, T.C. kimlik kartı  bulunan fakat sistemlerinde güncel fotoğrafı bulunmayan adayların fotoğraf  güncelleme işlemlerini ve sınav başvurularını, başvuru merkezlerine gitmeden Aday  İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebileceklerini bildirdi. 
 
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, adayların başvuru  işlemlerini kolaylaştırmak ve bu konudaki taleplerine çözüm üretmek için  çalıştıklarını ifade etti.ÖSYM AİS mobil uygulamasını şubat ayında adayların kullanımına  sunduklarını hatırlatan Aygün, başta başvuru olmak üzere tüm işlemlerin mobil  uygulama üzerinden gerçekleştirilebildiğini belirtti.
 
 
Adayları için önemli bir yeniliği paylaşmak istediğini aktaran Aygün,  şunları kaydetti: 
 
"Artık adaylarımız ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden fotoğraflarını  kendileri güncelleyebilecekler. T.C. kimlik kartı bulunan fakat sistemimizde  güncel fotoğrafı olmayan adaylarımız fotoğraf güncelleme işlemleri için artık  başvuru merkezlerine gitmeden fotoğraf güncelleme işlemlerini ve sınav  başvurularını Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu  durumdaki adaylarımızın fotoğrafları sınavlara başvuruları esnasında T.C. kimlik  kartlarındaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir."
 
 

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