ÖSYM ek tercih ücreti yatırma! YKS ek tercih ücreti nasıl yatırılır, hangi bankaya yatırılacak (ÖSYM e işlemler ödemeler)?

YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada “YKS ek yerleştirme kılavuzu erişime açıldığını, YKS ek yerleştirme tercihlerinin, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacağını” aktardı. Peki, YKS ek tercih ücreti nasıl yatırılır, hangi bankaya yatırılacak? İşte ÖSYM e işlemler ödemeler bölünden ÖSYM ek tercih ücreti yatırma…

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri başladı. 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir. Ek yerleştirme işlemleri, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak. YKS ek tercih ücreti nasıl yatırılır, hangi bankaya yatırılacak? İşte ÖSYM ek tercih ücreti yatırma süreci…

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NASIL YATIRILIR, YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

2021 YKS Ek yerleştirme tercihleri 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ek yerleştirme ücreti 25 TL'dir.

2021 YKS ek yerleştirme ücretleri internet bankacılığı ile yatırılabilmektedir. Ek yerleştirme tercihi yapacak olan adaylar bankaya gitmeden ek tercih ücretini internet üzerinden de yatırabilir.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

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