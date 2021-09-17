ÖSYM ek tercih kılavuzu yayınlandı! YKS 140 puanla nereye girebilirim 2021? İşte YKS ek tercih kılavuzu 2021 detayları…

ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunu yayınlandı. İlk tercihlerde yerleştirmesi yapılamayan adaylar için 2. Ek tercih süreci başladı. Üniversite adayları, ek tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla YKS ek tercihlerinin detaylarını sorgulamaya başladı. Öte yandan 140 puan alanlar da YKS ek yerleştirmede tercih başvurusu yapabilecek. Peki, YKS ek tercihler ne zaman sona erecek, ek tercih başvurusu nasıl yapılır? YKS 140 puanla nereye girebilirim 2021? İşte YKS ek tercih kılavuzu 2021 detayları…

YKS sonuçlarına göre adayların çoğu ilk tercihte lisans programına yerleşti. İlk tercih sürecinde bir programa yerleşmeyen öğrenciler merak ek tercih sürecini bekliyordu. ÖSYM bu yıla özel 140 puan alanların da YKS ek tercih sürecinden yararlanması sağladı. YKS 2. ek tercihler başlarken, ikinci tercih sürecine ilişkin merak edilenler de arttı. Peki, YKS 140 puanla nereye girebilirim 2021? İşte YKS ek tercih kılavuzu 2021 detayları…

YKS EK TERCİHLER KILAVUZU 2021 YAYINLANDI!

Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

YKS ek tercihler 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

140 PUAN ALANLAR İÇİN DE TERCİH SÜRECİ BAŞLADI!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurmuştu.

Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar faydalanabilecek.

YKS 140 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM 2021?

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada uygulanabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 senelik ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 senelik lisans programlarını tercih edebilecek. Merkezi yerleştirmenin sonrasında boş kalan kontenjanlar amacıyla TYT ve AYT/YDT amacıyla genel 150/180 baraj puanı temel alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı temel alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle alakalı tercih ve netice tarihleri ÖSYM doğrultusundan ilan edilecek.