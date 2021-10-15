ÖSYM duyurdu! YKS'ye girenler dikkat, son fırsat, 18 Ekim'e kadar...

Merkezi yerleştirmede barajı aşamayan adayların tercih yapabilmeleri için üniversiteye girişte bu yıl ilk kez uygulanan ikinci ek yerleştirme, yüz binlerce aday tarafından heyecanla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) duyurusuyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında, tercih işlemleri dün başladı, 18 Ekim’de sona erecek.
Üniversitelerde yaklaşık 230 bin boş kontenjan bulunuyor. Bunlar arasında ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi gibi gözde üniversiteler de var. Ancak daha önce tercih yapılan programlarda taban puanlar oluştuğu için bu puanların üzerinde puanı olanlar tercih yapabileceğinden, ilk barajı geçemeyenlerin taban puanı olan programlara girme şansı çok düşük. Puanı oluşmayan programları ise ikinci ek yerleştirme için gerekli olan barajı aşan herkes tercih edebilecek. Peki, tercihler nasıl yapılacak? İşte en çok merak edilen soruların cevapları:
Barajlar düşürüldü
1 - Kimler tercih yapabilecek?
Yükseköğretim Programlarına İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu’na göre merkezi yerleştirmede ve ilk ek yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ile ikinci ek yerleştirmeye özel puanı hesaplananlar tercih yapabilecek. İlk iki yerleştirmede herhangi bir programı kazanan adaylar, kayıt yaptırmasalar dahi ek yerleştirmeden yararlanamayacak.
2- Baraj kaç olacak?
Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 140 ve üzeri puan alanlar Tablo 3’teki iki yıllık ön lisans programlarını; Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) puanları 170 ve üzeri olanlar Tablo 4’teki 4 yıllık ve üzeri lisans programlarını tercih edebilecek.
3- Kaç tercih hakkı bulunuyor?
24 tercih hakkı var. Ancak adaylar bunun tamamını kullanmak zorunda değiller; istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.
4- Boş kontenjanı bulunan programları herkes yazabilecek mi?
Hayır. Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan programları, ilgili programın puan türünde en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar tercih edebilecek. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecek. 2021-YKS’de özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ikinci ek yerleştirmeden yararlanabilecekler.
5- Başarı sırası barajı geçerli mi?
Evet. Merkezi ve ilk ek yerleştirmede olduğu gibi tıp, hukuk, diş hekimliği, eczacılık gibi programlarda uygulanan başarı sırası şartı ikinci ek yerleştirmede de geçerli.
Kayıtlar 26 Ekim’de
6- Tercih yapmak için ayrıca ücret ödemek gerekiyor mu?
İkinci ek yerleştirme ücreti 25 TL. Adayların 19 Ekim 2021, saat 23.59’a kadar ücreti yatırmaları gerekiyor aksi takdirde yaptıkları tercihler geçersiz sayılacak.
7- Özel koşullar var mı?
Evet. Merkezi Yerleştirmede olduğu gibi adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet gibi tüm koşullarını karşılamaları gerekmekte. Aksi takdirde aday kazansa bile kayıt yaptıramayacak. Bu konudaki tüm sorumluluk da adaya ait olacağından, adayların programların özel koşullarına dikkat etmeleri gerekiyor.
8- Tercih değişikliği yapılabiliyor mu?
Tercih bildirim işlemi tamamlandıktan sonra, tercih süresi içerisinde, https://ais.osym.gov.tr’den tercihlerde değişiklik yapılabiliyor. Süresi geçtikten sonra herhangi bir değişiklik yapılamıyor. Tercih işlemi tamamladıktan sonra adayların yine ilgili adresten tercih bilgilerini mutlaka kontrol edip ve yazıcıdan bir çıktısını alıp saklamalarında yarar var.
9- Sonuçlar nereden öğrenilecek?
Sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
10- Kayıtlar ne zaman yapılacak?
Kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021; elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt süresi içerisinde kayıtlarını yaptırmayan adaylar, bu hakkını kaybetmiş olacak.
Gözde programlarda kontenjan var ama…
Üniversite adaylarının tercihlerinde öne çıkan ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi, Hacettepe gibi üniversiteler ile tıp, hukuk gibi programlarda da boş kontenjan var ancak taban puanlar ve başarı sırası şartları nedeniyle bu programları tercih edecek aday sayısının çok az olduğu tahmin ediliyor. Örneğin Anadolu, Ankara, Çukurova, Hacettepe üniversitelerinde 2, İstanbul Üniversitesi’nde 4, Uludağ Üniversitesi’nde de 5 olmak üzere toplam 590 hukuk kontenjanı boş. Çoğunluğu vakıf üniversitelerinde olmak üzere aralarında Akdeniz, Kocaeli gibi üniversitelerin de olduğu tıp fakültelerinde de 331 kontenjan var. Diş hekimliğinde 238; Ankara, Atatürk, Erciyes üniversitelerinde 1’er kontenjan olmak üzere eczacılıkta da toplam 18 kontenjan boş kaldı. (Milliyet)