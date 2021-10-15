ÖSYM duyurdu! YKS'ye girenler dikkat, son fırsat, 18 Ekim'e kadar...

Merkezi yerleştirmede barajı aşamayan adayların tercih yapabilmeleri için üniversiteye girişte bu yıl ilk kez uygulanan ikinci ek yerleştirme, yüz binlerce aday tarafından heyecanla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) duyurusuyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında, tercih işlemleri dün başladı, 18 Ekim’de sona erecek.

Üniversitelerde yaklaşık 230 bin boş kontenjan bulunuyor. Bunlar arasında ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi gibi gözde üniversiteler de var. Ancak daha önce tercih yapılan programlarda taban puanlar oluştuğu için bu puanların üzerinde puanı olanlar tercih yapabileceğinden, ilk barajı geçemeyenlerin taban puanı olan programlara girme şansı çok düşük. Puanı oluşmayan programları ise ikinci ek yerleştirme için gerekli olan barajı aşan herkes tercih edebilecek. Peki, tercihler nasıl yapılacak? İşte en çok merak edilen soruların cevapları:

Barajlar düşürüldü

1 - Kimler tercih yapabilecek?

Yükseköğretim Programlarına İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu’na göre merkezi yerleştirmede ve ilk ek yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ile ikinci ek yerleştirmeye özel puanı hesaplananlar tercih yapabilecek. İlk iki yerleştirmede herhangi bir programı kazanan adaylar, kayıt yaptırmasalar dahi ek yerleştirmeden yararlanamayacak.