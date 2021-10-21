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ÖSYM duyurdu! KPSS-2021/7 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı!

21 Ekim 2021 Perşembe - 10:13 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 10:13

ÖSYM duyurdu! KPSS-2021/7 tercihleri başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı için ÖSYM tarafından tercih ekranı açıldı. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır? İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2021/7 tercih kılavuzu ve tercih ekranı!


ÖSYM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzu'nu yayınladı. ÖSYM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı için tercih sürecinin başladığını duyurdu. 
 
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde: 
 
"Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
 
Adaylar tercihlerini, 21 - 26 Ekim 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 26 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
 
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzu için tıklayın 

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