ÖSYM duyurdu! KPSS 2021/1 tercih sonuçları açıklandı! İşte KPSS yerleştirme sonuçları!

ÖSYM KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

