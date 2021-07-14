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ÖSYM duyurdu! KPSS 2021/1 tercih sonuçları açıklandı! İşte KPSS yerleştirme sonuçları!

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 9:56 | Son Güncelleme : 14 07 2021 - 9:57

ÖSYM KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.


ÖSYM açıkladı. KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. 
 
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde: 
 
"01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
 
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
 
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur."
 

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