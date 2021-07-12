ÖSYM duyurdu! DGS soru ve cevapları yayınlandı!

ÖSYM tarafından hafta sonu uygulanan meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişini sağlayan Dikey Geçiş Sınavı'nın (2021-DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı. İşte 2021 DGS soru ve cevapları!

ÖSYM, 11 Temmuz 'da uygulanan 2021-DGS sınavının temel soru kitap çığı ve cevap anahtarının yayınlandığı duyurdu. Adaylar, ÖSYM'nin sitesinden 2021 DGS soru ve cevap anahtarını ulaşabilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2021-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Temmuz 2021 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."