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ÖSYM duyurdu! 2021-YKS milli sporcu yerleştirme işlemleri için tercihler başladı!

28 Eylül 2021 Salı - 11:35 | Son Güncelleme : 28 09 2021 - 11:35

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme başvurularının başladığını duyurdu.


ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar (milli sporcular) için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi başvuruları, 28 Eylül-4 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak.

2021-YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacak. Tercih işlemi, 4 Ekim 2021 saat 23:59'da sona erecek.

Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin; https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapabilecek.

Adaylar en fazla 8 tercih yapabilecek. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebilecek.

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