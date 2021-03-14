ÖSYM duyurdu! 2021 MEB EKYS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (2021-MEB-EKYS) bugün (14 Mart) yapılmıştı. ÖSYM, 2021 MEB EKYS soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:
"2021-MEB-EKYS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
14 Mart 2021 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2021-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Mart 2021 tarihinde saat 16.25'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.