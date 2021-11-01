ÖSYM duyurdu! 2021 İSG/2 için son başvuru günü! İşte İSG sınav ücreti yatırılacak bankalar ve başvuru ekranı!

ÖSYM, 2021 İSG sınavı başvuruları için adaylara son gün uyarısında bulundu. Adaylar, başvurularını internet aracılığyla bugün saat 23.59’a kadar yapabilecek. Peki, İSG başvurusu nasıl yapılır? İSG sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylar…

ÖSYM, 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2) için adaylara son gün uyarısında bulundu. Peki, İSG sınavı başvurusu ne zaman son? İSG sınav ücreti nereye yatırılacak? İSG parası hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylar…

ÖSYM’nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 2021 İSG 2 sınavı için başvurular bugün sona eriyor. ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

“2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2) için 1 Kasım 2021 (bugün) son başvuru günüdür. İnternet aracılığıyla biraysel başvuru (1 Kasım 2021) saat 23.59’da sona erecektir.”

İSG SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

- ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

- Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler.

İSG SINAVI NE ZAMAN?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2), 12 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak. İSG/2 ise 12 Aralık 2021 tarihinde; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacak.