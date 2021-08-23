ÖSYM duyurdu! 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği başvurularında son gün!

ÖSYM, 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği başvuruları için son gün uyarısı yaptı. Adaylar bugün saat 23.59'a kadar başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek. İşte 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği sınavı başvuru ekranı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Diş Hekimliği) başvuruları bugün sona eriyor. ÖSYM sosyal medya adreslerinden adaylara son gün uyarısı yaptı. Peki, 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği başvurusu nasıl yapılır? DUS ve STS diş hekimliği sınavı ne zaman? İşte başvuru ekranı...

ÖSYM'den DUS ve STS Diş Hekimliği sınavına girecek adaylar için son gün uyarısı yaptı. ÖSYM'nin sosyal medya hes aplarından yapılan açıklamada, "2021- Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021 DUS) ve 2021-Dİş Hekimliği alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Diş Hekimliği) için 23 Ağustos 2021 (bugün) son başvuru günüdür. İnternet aracılığıyla biraysel başvuru bugün (23 Ağustos 2021) saat 23:59'da sona erecektir." denildi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

HES KODU İSTENECEK!

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, işlemlerini yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

Sınavlara ilişkin başvuru kılavuzlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.