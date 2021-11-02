ÖSYM duyurdu! 2021 Adalet Bakanlığı Sınavları için başvurular başladı! Hakimlik savcılık sınavı başvuru ekranı!

ÖSYM duyurdu! 2021-Adalet Bakanlığı Sınavları için başvuru süreci başladı. ÖSYM, Adli yargı, idari yargı, adli yargı avukat alımı başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu. Başvurular 10 Kasım’da sona erecek. Peki, Adalet Bakanlığı sınavlarına başvurular nasıl yapılır? Adli yargı, idari yargı, adli yargı avukat başvuru şartları!

ÖSYM, 2021 Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı için başvurularının başladığını duyurdu. ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

“2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), 2021-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı-Avukat), 2021-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-İdari Yargı), 25 - 26 Aralık 2021 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 02 - 10 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.”

Başvuru ekranı için tıklayın!

2021-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat): Kılavuz ve Başvuru Bilgileri