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ÖSYM duyurdu! 2020 YDUS ek tercihleri başladı!

25 Haziran 2021 Cuma - 15:01 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 15:01

ÖSYM, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) ek tercihlerinin alınmaya başladığını duyurdu. Adaylar tercih işlemlerini 25 Haziran-01 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapabilecek. Peki, YDUS ek tercih nasıl yapılır? ÖSYM YDUS tercih ekranı!


2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS)  ek tercih işlemleri başladı. ÖSYM 2020-YDUS ek tercih işlemlerinin 25 Haziran-01 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. 
 
 
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde: 
 
"2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS)  Ek tercih işlemleri, 25 Haziran-01 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
 
Ek tercih işlemleri, 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 25 Haziran 2021 günü saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin  https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.
 
Ek yerleştirme işleminde, 2020-YDUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-YDUS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir."
 

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