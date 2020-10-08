ÖSYM duyurdu! 2020 KPSS ortaöğretim geç başvuruları başladı!

KPSS ortaöğretim sınavı geç başvuruları başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2020 KPSS Ortaöğretim için geç başvuru sürecinin 9 Ekim'de tamamlanacağı hatırlatıldı. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? 2020 KPSS ortaöğretim geç başvuruları ne zaman? İşte KPSS Ortaöğretim sınavı ile ilgili ÖSYM'nin açıklaması...

ÖSYM, KPSS 2020 Ortaöğretim için geç başvurularının başladığını duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2020 KPSS Ortaöğretim için geç başvuru sürecinin 9 Ekim'de tamamlanacağı hatırlatıldı. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? 2020 KPSS ortaöğretim geç başvuruları ne zaman? İşte KPSS Ortaöğretim sınavı ile ilgili ÖSYM'nin açıklaması...

ÖSYM'DEN 2020 KPSS ORTAÖĞRETİM DUYURUSU

2020 KPSS Ortaöğretim geç başvuru süreci başladı. ÖSYM'nin twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, KPSS ortaöğretim sınavı için başvurularını gerçekleştirmeyen adayların 9 Ekim saat 23.59'a kadar işlemlerini gerçekleştirebilecekleri hatırlatıldı.

KPSS ortaöğretim geç başvuru işlemleri ais.osym.gov.tr adresinden ve ödemeler ise e-işlemler sayfasından yapılabilecek.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS başvuru kılavuzuna göre, geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücretinin %50 artırımlı olarak ödeneceği bilgisi yer alıyor.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir.

Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi şu şekilde olacak;

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında tamamlandı.

Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavınyapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerliolmaya devam eder.