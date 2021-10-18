ÖSYM'den son gün uyarısı! 2021 - YKS ek yerleştirme tercihleri sona eriyor!

2021 - YKS ek yerleştirme tercihleri bugün sona eriyor. ÖSYM sosyal medya hesabından, tercihte bulunacak adaylara son gün uyarısında bulundu. Eğitimcilere göre, 230 bin boş kontenjan arasından adayların yerleşebilme şansı yüksek olan birçok program bulunuyor. Peki, YKS ek tercih son gün ne zaman? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ÖSYM'den YKS ek yerleştirme tercihlerini yapacak öğrencilere uyarı! ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) ikinci ek yerleştirme tercihleri için 18 Ekim 2021 (bugün) son gündür. İnternet aracışığyla bireysel tercihler bugün saat 23.59'da sona erecek." denildi.

YKS İKİNCİ EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Üniversiteye girişte bu yıl ilk kez uygulanan ikinci ek yerleştirmede tercihler, bugün sona eriyor. Merkezi ve ilk ek yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programını kazanamayanlar ile ikinci ek yerleştirmeye özel puanı hesaplanan adaylar, bugün saat 23.59’a kadar 24’ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercihlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilirler.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLECEK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 140 ve üzeri puan alan adaylar Tablo 3’teki iki yıllık ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) puanları 170 ve üzeri olanlar da Tablo 4’teki 4 yıllık ve üzeri lisans programlarını tercih edebiliyorlar.

GİRME ŞANSI YÜKSEK

Üniversitelerde yaklaşık 230 bin boş kontenjan var. ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi gibi gözde üniversitelerin yanı sıra tıp, hukuk gibi tercih listelerinde ilk sıralarda yer alan programlarda kontenjan açığı bulunuyor. 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda Tablo 3 incelendiğinde puan ve kontenjan açısından adayların en fazla girme şansı olduğu ön lisans programları arasında TYT’de Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Fizyoterapi, Gıda Teknolojisi, Grafik Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İnşaat Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme Yönetimi, Lojistik, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Sağlık Kurumları İşletmeciliği yer alıyor.

Tablo 4’te ise Sözel’de Türk Dili ve Edebiyatı, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema , İslami İlimler, Tarih, Sanat Tarihi; Eşit Ağırlık’ta Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Felsefe, Finans ve Bankacılık, İktisat, İşletme, Maliye, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Sayısal’da da Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama programları öne çıkıyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İkinci ek yerleştirmeye katılabilmek için adayların 25 TL ücreti, 19 Ekim 2021 tarihi saat 23.59’a kadar yatırmaları gerekiyor; aksi takdirde yaptıkları tercihler geçersiz sayılacak. Tercih işlemi tamamladıktan sonra adayların ilgili adresten tercih bilgilerini mutlaka kontrol edip ve yazıcıdan bir çıktısını alıp saklamalarında yarar var.

İkinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021; elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.