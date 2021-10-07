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ÖSYM'den son dakika YKS ek yerleştirme açıklaması

AA |  07 Ekim 2021 Perşembe - 19:30 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 19:30

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2021-YKS) merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adayların, ikinci ek yerleştirme için yerleştirme puanları sonuç belgelerine yansıtıldı.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet  sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-YKS sonuçlarına göre, 2021-2022 öğretim  yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri yapılacak.
 
2021-YKS sonuçlarına göre TYT puanı 140-150 aralığında olan adayların  Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) eklenmiş yerleştirme puanı (Y-TYT Puanı) ile  AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme  puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanları), ikinci ek yerleştirmede  kullanılmak üzere adayların sonuç belgelerine yansıtıldı.
 
Adaylar, sonuç belgelerine "https://sonuc.osym.gov.tr" internet  adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek
 
Sonuç belgesinde başarı sırası yer almayacak
 
2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek  yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı  140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar  tercih yapabilecek.
 
2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirmede kontenjanı  dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt  yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı bulunan ön lisans programları ile lisans  programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya  daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar tercih yapabilecek.
 
Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan  programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih  edebilecek.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS 2021-YKS
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