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ÖSYM'den KPSS için sınava giriş belgesi ve kimlik uyarısı!

10 Eylül 2020 Perşembe - 16:54 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 16:58

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylar için hafta sonu nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi. Adaylar, sınav günü açık tutulacak il veya ilçe nüfus müdürlüklerinin adreslerine ve açık oldukları saatlere, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan listeden ulaşabilecek.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu  Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylar için hafta  sonu açık olacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesini yayımladı. 
 
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, KPSS kapsamında 12-13 Eylül'de  uygulanacak Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylar için açık tutulacak il ve  ilçe nüfus müdürlüklerinin listesine yer verildi.
 
Buna göre, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel  Müdürlüğünce, sınava girecek adaylardan T.C kimlik kartını kaybeden,  nüfus  cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga  bulunmadığından sınava kabul edilmeyecek durumdakiler için sınav yapılacak  merkezlerdeki il veya ilçe nüfus müdürlükleri 12 Eylül'de saat 07.00-14.30, 13  Eylül'de ise saat 07.00-10.00 arasında açık tutulacak.
 
KPSS SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
 
Sınav günü nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü  personeliyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinde yer alan  ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile  erişebilecek.
 
 
KİMLİĞİ OLMAYAN KPSS ADAYLARINA GEÇİCİ KİMLİK VERİLECEK
 
Nüfus müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak  adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya  fotoğraflı,  barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek.
 
Adaylar, Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebilecek.  "Geçici  Kimlik Belgesi dışında verilen belge, formlar sınava giriş için kabul  edilmeyecek. Bu amaçla, nüfus müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın sınava  giriş belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekiyor.
 
SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK 
 
Adaylar, sınav günü açık tutulacak il veya ilçe nüfus müdürlüklerinin  adresine ve açık oldukları saatlere, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan  listeden ulaşabilecek.
 
 
 

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