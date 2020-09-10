ÖSYM'den KPSS için sınava giriş belgesi ve kimlik uyarısı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylar için hafta sonu nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi. Adaylar, sınav günü açık tutulacak il veya ilçe nüfus müdürlüklerinin adreslerine ve açık oldukları saatlere, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan listeden ulaşabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylar için hafta sonu açık olacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesini yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, KPSS kapsamında 12-13 Eylül'de uygulanacak Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylar için açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesine yer verildi.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, sınava girecek adaylardan T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığından sınava kabul edilmeyecek durumdakiler için sınav yapılacak merkezlerdeki il veya ilçe nüfus müdürlükleri 12 Eylül'de saat 07.00-14.30, 13 Eylül'de ise saat 07.00-10.00 arasında açık tutulacak.

KPSS SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav günü nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeliyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

KİMLİĞİ OLMAYAN KPSS ADAYLARINA GEÇİCİ KİMLİK VERİLECEK

Nüfus müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek.

Adaylar, Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebilecek. "Geçici Kimlik Belgesi dışında verilen belge, formlar sınava giriş için kabul edilmeyecek. Bu amaçla, nüfus müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın sınava giriş belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekiyor.

SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK

Adaylar, sınav günü açık tutulacak il veya ilçe nüfus müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan listeden ulaşabilecek.