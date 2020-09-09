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ÖSYM'den HES kodu açıklaması! Sınav görevlilerinden de istenecek

09 Eylül 2020 Çarşamba - 14:37 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 14:37

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlarda görev almak isteyenlerin, başvurularından önce HES kodu alması gerektiğini duyurdu. HES kodu bilgisi ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi'ne (GİS) kaydedilmeyenlerin sınav görevi talebi sistem tarafından kabul edilmeyecek.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)  Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlarda görev  almak isteyenlerden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hayat  Eve Sığar (HES) kodu isteneceğini bildirdi. 
 
 
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, yaptığı açıklamada, Sağlık  Bakanlığı tarafından alınan önlemler çerçevesinde, Başkanlıkça düzenlenen  sınavlarda, adaylardan HES kodu istendiğini hatırlattı.
 
HES KODU ZORUNLU OLDU!
 
Bunun yanı sıra bu zamana kadarki sınavlarda, sınav görevlileri için  HES kodu bilgisinin ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı'ndan alındığını ifade eden  Aygün, şunları kaydetti:
 
"HES kodları aracılığıyla sınav görevlilerinin Kovid-19 durumlarını  takip ediyorduk ve Sağlık Bakanlığı verilerinde Kovid-19 durumu riskli  görünenlerin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevliler atıyorduk. HES  kodu bilgisini, adaylara ek olarak artık sınav görevlilerinden de isteyeceğiz.  ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlarda görev almak isteyenlerin, başvurularından  önce HES kodu alması gerekiyor. HES kodu bilgisi ÖSYM Görevli İşlemleri  Sistemi'ne (GİS) kaydedilmeyenlerin sınav görevi talebi, sistem tarafından kabul  edilmeyecek. Bu nedenle görevlilerin, sınav görevi talebi için sisteme giriş  yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. HES kodu bilgisi, ÖSYM  Görevli İşlemleri Sistemine kaydedilen görevliler, sınav görevi talebinde  bulunabilecekler."
 
HES KODUNUN GEÇERLİLİK SÜRESİNE DİKKAT!
 
HES kodunun geçerlilik tarihinin, görev talep edilen sınavın  yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerektiğinin altını çizen Halis  Aygün, kodun nasıl edinileceğine ilişkin bilginin Sağlık Bakanlığının  "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr"  adresinde yer aldığını hatırlattı.
 

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