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ÖSYM'den flaş karar! Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor, artık...

02 Şubat 2021 Salı - 10:08 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 10:08

ÖSYM açıkladı. Binlerce öğrenci merakla bekliyordu. Flaş yenilik duyuruldu. 4 Şubat'ta başlıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarından T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olanların, başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden sınav başvurularını yapabileceklerini açıkladı.


ÖSYM Başkan ıAygün yaptığı açıklamada, YKS'nin ilk oturumu olan  temel Yeterlilik Testi'nin 26 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile  Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirileceğini hatırlattı.
 
Sınav başvurularını 4 Şubat'ta başlatacaklarını, 2 Mart'ta sona  erdireceklerini bildiren Aygün, bu yılki YKS başvurularına ilişkin şu bilgileri  verdi:
 
 "T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru  merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması  veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine  tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet  kayıtları için adaylarımızın PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri  gerekiyor.
 
Adaylar, ayrıca ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ve  ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında,  sistemdeki fotoğrafı, adayın varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka  herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek."
 
HES koduna dikkat
 
 Aygün, adayların başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla  veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da  ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabileceklerini hatırlattı.
 
YKS başvurularında diğer sınav başvurularında olduğu gibi HES kodu  bilgisi istendiğini hatırlatan Aygün, "Adaylarımızın hangi başvuru platformunu  tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor." uyarısında  bulundu.
 
ÖSYM Başkanı Aygün, "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS  kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri  kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz." dedi.
 
  
 

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ÖSYM YKS başvuru sınav
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