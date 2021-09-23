23 Eylül 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.414 0.43 EURO 10,1490 0.34
USD 8,6430 -0.10 ALTIN 491,290 -0.13
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Eğitim Haberleri »
  • ÖSYM'den flaş elektronik sınav açıklaması! İstanbul, Ankara, İzmir... Binlerce öğrenciyi kapsıyor...

ÖSYM'den flaş elektronik sınav açıklaması! İstanbul, Ankara, İzmir... Binlerce öğrenciyi kapsıyor...

23 Eylül 2021 Perşembe - 11:21 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 11:21

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Ankara, İstanbul, İzmir'in ardından bu yıl hizmet vermeye başlayan Adana'daki merkezle elektronik sınav (e-sınav) kapasitesinin 6 bine ulaştığını belirterek, "Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için bölgesel olarak e-sınav merkezlerinin sayısını artırmayı hedefliyoruz." dedi.


Ankara, İstanbul ve İzmir'den sonra dördüncü olarak açılan, Çukurova  Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Adana Çukurova e-sınav merkezinde inceleme yapan  Aygün, burada AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
 
ÖSYM ile Çukurova Üniversitesi arasında 23 Ekim 2019'da imzalanan  protokolle Adana Çukurova e-sınav merkezinin kurulması için çalışmalara  başlandığını dile getiren Aygün, ardından Adana Çukurova e-sınav merkezinde ilk  elektronik sınavın 30 Mayıs 2021'de 152 adayın katılımıyla gerçekleştirildiğini  belirtti.
 
Aygün, hizmete sundukları dördüncü elektronik sınav merkezinin,  Adana'ya, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Halis Aygün, Adana Çukurova e-sınav merkezine ilişkin şu bilgileri  verdi: "Şu ana kadar Adana'da yaptığımız 5 elektronik sınava 1047 aday  katıldı. Adana e-sınav merkezimiz, çağın gerektirdiği yüksek teknolojiyle  donatıldı. Merkezimizde yüz tanıma sistemi, ortalama 86 aday kapasiteli 4 adet  sınav salonu, 1 adet engelli aday salonu, sinyal kesici, x-ray cihazı, emanet  dolapları, 360 derece açılı kamera sistemi ve otopark bulunmaktadır."
 
Elektronik sınav merkezlerinin kapasitesi 6 bine yaklaştı
 
Halis Aygün, ÖSYM'nin 2014'te Ankara'da İngilizce dilinde 80 adayın  katılımıyla ilk elektronik sınavı yaptığını belirterek, e-sınav merkezlerine  ilişkin şunları söyledi: "Ankara, İstanbul ve İzmir'de ortalama 5 bin 600 aday e-sınavlara  katılıyor. Bugün ise 350 kişi kapasiteli Adana e-sınav merkezimizin de  açılmasıyla e-sınavlara 6 bine yakın aday katılabiliyor. Ayda en az bir olmak  üzere yılda ortalama 15 adet gerçekleştirdiğimiz e-sınavlara 50 binin üzerinde  aday katılmaktadır. Yaptığı sınav sayısı ve hizmet verdiği aday kitlesinin  büyüklüğü bakımından dünya çapında önemli bir kurum olan ÖSYM, elektronik yabancı  dil sınavı uygulamalarına İngilizce'nin yanı sıra Almanca, Arapça, Bulgarca,  Farsça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunanca dahil olmak üzere 10  farklı dilde devam etmektedir."
 
ÖSYM Başkanlığı olarak teknolojik gelişmeleri sınav süreçlerine  yansıtarak çalışmaya ve yeniliklere devam ettiklerini vurgulayan Aygün, "Bu  doğrultuda herkes için her yerde olma ilkemiz gereği adaylarımızın sınavlara  erişimini kolaylaştırmak için bölgesel olarak elektronik sınav merkezlerimizin  sayısını artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
 
Çukurova bölgesine çağın gerektirdiği tüm donanımlara sahip modern  e-sınav merkezi kazandırmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Aygün, bu  süreçte desteklerini esirgemeyen eski Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Mustafa Kibar'a ve rektörlük görevini devralan Prof. Dr. Meryem Tuncel'e  teşekkürlerini iletti.
 
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, salgın dönemi dahil ÖSYM olarak  tüm sınavların başarılı şekilde uygulanmasındaki desteklerinden dolayı  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

ETİKETLER

ösym sınav öğrenci
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.