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ÖSYM'den flaş açıklama: O aday hakkında yasal süreç başlatılmıştır

27 Haziran 2020 Cumartesi - 22:16 | Son Güncelleme : 27 06 2020 - 22:18

ÖSYM, "TYT'den sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.


ÖSYM, "TYT'den sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı  kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Sorumlu hakkında yasal süreç  başlatılmıştır. Yarın YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı  gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır." açıklamasını yaptı.
 

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