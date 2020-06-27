ÖSYM, "TYT'den sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Yarın YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır." açıklamasını yaptı.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- ÖSYM'den flaş açıklama: O aday hakkında yasal süreç başlatılmıştır
ÖSYM'den flaş açıklama: O aday hakkında yasal süreç başlatılmıştır
27 Haziran 2020 Cumartesi - 22:16 | Son Güncelleme : 27 06 2020 - 22:18