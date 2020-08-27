ÖSYM'den DGS açıklaması! DGS YÖKSİS eğitim bilgileri nasıl güncellenir?

ÖSYM, 2020 DGS'ye giren adayların YÖKSİS’teki eğitim bilgilerini güncellemeleri için duyuru yayımladı. Peki, DGS YÖKSİS eğitim bilgileri nasıl güncellenir? İşte DGS YÖKSİS eğitim bilgileri güncelleme...

ÖSYM DGS adayları için bir duyuru yayımladı. ÖSYM'den yapılan duyuruda 2020-DGS'ye giren adayların YÖKSİS’teki eğitim bilgilerini kontrol ederek eğitim bilgisi seçme işlemini tamamlamaları istendi. Peki, DGS YÖKSİS eğitim bilgileri nasıl güncellenir? İşte DGS YÖKSİS eğitim bilgileri güncelleme...

DGS YÖKSİS EĞİTİM BİLGİLERİ NASIL GÜNCELLENİR?

ÖSYM, 2020 DGS'ye giren adayların eğitim bilgilerinin güncellenmesi ile ilgili duyuru yayımladı. ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde,

"2020-DGS’ye giren adayların, 27 Ağustos- 01 Eylül 2020 tarihleri arasında ön lisans seviyesindeki eğitim bilgilerini Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) kontrol etmeleri ve 2020-DGS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) seçerek onaylamaları gerekmektedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) seçme ve onaylama işlemi 01 Eylül 2020 tarihi saat 16.00’ya kadar yapılabilecektir.

2020-DGS’ye giren tüm adayların 27 Ağustos- 01 Eylül 2020 tarihleri arasında eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri, 01 Eylül 2020 tarihinde saat 16.00’da sona ereceğinden bu tarihten sonra değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Adayların bireysel olarak veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olan adayların, mezun oldukları/olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini YÖKSİS’te düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 27 Ağustos-01 Eylül 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/DGS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekmektedir."