22 Ekim 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.203 -0.67 EURO 9,3830 1.29
USD 7,9290 1.49 ALTIN 485,480 0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

ÖSYM'den açıklama! KPSS sonuçları, soru ve cevapları...

22 Ekim 2020 Perşembe - 16:29 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 16:29

ÖSYM'den KPSS ile ilgili açıklama... ÖSYM, 2020-KPSS Lisans sınavları cevap kağıtları ve aday cevaplarını yayınladı. Adaylar, cevap kağıtları ve aday cevapları ile cevap kağıtlarının görüntülerine kurumun internet sitesinden ulaşabilecek. Peki, KPSS soru ve cevapları görüntüleme nasıl yapılır? İşte KPSS sonuç sorgulama ve KPSS soru ve cevap görüntüleme ekranı...


ÖSYM'den KPSS ile ilgili açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM),  2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve  ÖABT) sınavları cevap kağıtları ve aday cevaplarını yayınladığını açıkladı. 
 
 
ÖSYM'DEN KPSS AÇIKLAMASI
 
ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların, 6 Eylül 2020'de yapılan  2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) ile 12-13 Eylül  2020'de uygulanan 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül 2020'de yapılan  2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının cevap kağıtları ve aday  cevapları ile cevap kağıtlarının görüntülerine kurumun internet sitesinden TC  kimlik numarası ve şifreleriyle 10 gün süreyle ulaşılabileceği bildirildi.
 
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
 
6 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları erişime açıldı. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek. 
 

ETİKETLER

KPSS sonuçları KPSS soru ve cevapları ÖSYM ÖSYM açıklama KPSS sonuç öğrenme ÖSYM ais
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.