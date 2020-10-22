ÖSYM'den açıklama! KPSS sonuçları, soru ve cevapları...

ÖSYM'den KPSS ile ilgili açıklama... ÖSYM, 2020-KPSS Lisans sınavları cevap kağıtları ve aday cevaplarını yayınladı. Adaylar, cevap kağıtları ve aday cevapları ile cevap kağıtlarının görüntülerine kurumun internet sitesinden ulaşabilecek. Peki, KPSS soru ve cevapları görüntüleme nasıl yapılır? İşte KPSS sonuç sorgulama ve KPSS soru ve cevap görüntüleme ekranı...

ÖSYM'den KPSS ile ilgili açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sınavları cevap kağıtları ve aday cevaplarını yayınladığını açıkladı.

ÖSYM'DEN KPSS AÇIKLAMASI

ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların, 6 Eylül 2020'de yapılan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) ile 12-13 Eylül 2020'de uygulanan 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül 2020'de yapılan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının cevap kağıtları ve aday cevapları ile cevap kağıtlarının görüntülerine kurumun internet sitesinden TC kimlik numarası ve şifreleriyle 10 gün süreyle ulaşılabileceği bildirildi.

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

6 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları erişime açıldı. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.