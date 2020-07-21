ÖSYM'den açıklama! 2020 YKS tercih kılavuzu yayınlandı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımladı. Peki, 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte 2020 YKS tercih kılavuzu...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM YKS tercih kılavuzu...

2020 YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."

2020-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre YKS sonuç tarihi 28 Temmuz olarak belirlendi. Adaylar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

2020 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih süresi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında. Adaylar, tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden değişiklik yapabilecek.