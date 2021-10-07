ÖSYM'den 2021-YDS/2 Sınavı için uyarı!

ÖSYM hafta sonu yapılacak 2021-YDS/2 için adaylara uyardı. ÖSYM, sınav öncesi T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin listesini yayınladı. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte 2021-YDS/2 Sınavı için sınav günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus müdürlükleri!

ÖSYM'den 2021 YDS'ye girecek adaylara uyarı! ÖSYM sınav günü kimliğini kaybeden ve nüfs cüzdanı olmayanlar için açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesini yayınladı.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"10 Ekim 2021 tarihinde uygulanacak 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2021-YDS/2) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 10 Ekim 2021 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir."

2021 YDS 2 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

2021-YDS/2 sınavı 10 Ekim'de saat 10:15'te düzenlenecek. Sınavın sonuçları ise 2 Kasım'da internet üzerinden duyurulacak.