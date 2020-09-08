ÖSYM'den 2020 DİB-MBSTS duyurusu! Diyanet İşleri sınavı 2. geç başvurusu ne zaman?

ÖSYM Başkanlığınca 26 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) için 2. geç başvurusunun başlayacağını duyurdu. Peki, 2020-DİB-MBSTS başvuruları ne zaman? 2020-DİB-MBSTS başvurusu nasıl yapılır? İşte ÖSYM'nin duyurusu...
ÖSYM Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) için duyuru yayınladı. Yayınlanan duyuruda "Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) için 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde 2. geç başvuru alınacaktır." denildi.
2020 DİB-MBSTS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar sınava başvurularını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 18 Kasım 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 18 Kasım 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yapabilecekler.
ÖDEMELER İÇİN SAAT UYARISI!
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde yatırılabilecektir. Ücret yatırma işlemi, 18 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.
SINAV MERKEZİ DEĞİŞTİRİLEBİLECEK!
Sınava, 18-24 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 5 Mart 2020 tarihinde başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecekler.