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ÖSYM'den 2020 DİB-MBSTS duyurusu! Diyanet İşleri sınavı 2. geç başvurusu ne zaman?

08 Eylül 2020 Salı - 17:27 | Son Güncelleme : 08 09 2020 - 17:35

ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) için 2. geç başvuruların alınması ve sınav merkezi tercihlerinin güncellenmesi ile ilgili duyuru yayınladı. Peki, 2020 DİB-MBSTS geç başvurusu ne zaman? 2020 DİB-MBSTS geç başvurusu nasıl yapılır? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ile ilgili detaylar...


ÖSYM Başkanlığınca 26 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) için 2. geç başvurusunun başlayacağını duyurdu. Peki, 2020-DİB-MBSTS başvuruları ne zaman? 2020-DİB-MBSTS başvurusu nasıl yapılır? İşte ÖSYM'nin duyurusu...
 
 
ÖSYM Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) için duyuru yayınladı. Yayınlanan duyuruda "Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) için 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde 2. geç başvuru alınacaktır." denildi. 
 
2020 DİB-MBSTS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
 
Adaylar sınava başvurularını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 18 Kasım 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr)  ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 18 Kasım 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yapabilecekler.
 
 
ÖDEMELER İÇİN SAAT UYARISI!
 
Sınav ücreti,  ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde yatırılabilecektir. Ücret yatırma işlemi, 18 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.
 
SINAV MERKEZİ DEĞİŞTİRİLEBİLECEK!
 
Sınava, 18-24 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 5 Mart 2020 tarihinde başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecekler.
 
 

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