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ÖSYM'den 2020 DİB-MBSTS duyurusu! Diyanet İşleri sınavı 2. geç başvurusu ne zaman?

ÖSYM'den 2020 DİB-MBSTS duyurusu! Diyanet İşleri sınavı 2. geç başvurusu ne zaman?