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ÖSYM Başkanı'ndan flaş KPSS açıklaması! 81 ilde uygulanacak

AA |  30 Haziran 2020 Salı - 12:53 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 12:53

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, başvuruları bugün başlayacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) bu yıl 81 ilde, KPSS alan bilgisi oturumlarının ise 30 ilde uygulanacağını bildirdi.


ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, AA muhabirine, lisans düzeyinde uygulanacak ve başvuruları  bugün başlayacak KPSS'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
ÖSYM tarafından 20 Eylül'de düzenlenecek ÖABT'te bazı yeniliklerin  olduğuna işaret ederen Aygün, "ÖABT bu yıl da 18 branşta uygulanacak. Ayrıca  ÖABT'yi geçtiğimiz yıl 30 ilde uygulamıştık, bu yıl ise adaylarımızın sınav  merkezlerine rahat ulaşımını sağlamak için sınavı 81 il merkezinde yapacağız."  dedi.
 
Halis Aygün, adayların, 12-13 Eylül'de yapılacak KPSS Alan Bilgisi  Testi oturumlarına rahat ulaşımını sağlamak için sınavın yapılacağı il sayısını  artırdıklarını belirterek, "Geçen yıl 17 il merkezinde düzenlediğimiz KPSS Alan  Bilgisi Testi oturumlarını bu yıl 30 il merkezinde düzenleyeceğiz." ifadelerini  kullandı.
 
Bunun yanında 27 Aralık'ta düzenlenecek 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan  Bilgisi Testi'nin (DHBT) yapılacağı il sayısını 17’den 30'a çıkardıklarını da  açıklayan Aygün,  "Sınava katılacak tüm adaylarımıza şimdiden başarılar  diliyorum." ifadesini kullandı.
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 18 alanda yapılacak
 
ÖSYM tarafından düzenlenen ÖABT bu yıl, Türkçe, ilköğretim matematik,  fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih,  coğrafya, lise matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi,  yabancı dil (İngilizce), rehber öğretmenlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi  öğretmenliği, imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenliği ve beden eğitimi  öğretmenliği olmak üzere toplam 18 alanda uygulanacak.
 

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ÖSYM KPSS kpss açıklaması
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