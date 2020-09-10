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ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den KPSS açıklaması! KPSS soruları ne zaman yayınlanır?

10 Eylül 2020 Perşembe - 12:23 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 12:25

ÖSYM tarafından geçtiğimiz hafta sonu uygulanan KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarı sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den 2020 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile ilgili açıklama geldi. Peki, KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? KPSS soruları ne zaman yayınlanır? İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklaması...


Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının ardından adaylar KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu. Adayların merak ettiği soruya ÖSYM Başkanı Halis Aygün cevap verdi. Peki, KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? KPSS soruları ne zaman yayınlanır?  ÖSYM Başkanı Aygün'un KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile ilgili açıklaması...
 
 
KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri soruları ve cevap anahtarının 14 Eylül'de yayımlanacağını açıkladı.
 
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız" dedi.
 
 
 

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