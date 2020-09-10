ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den KPSS açıklaması! KPSS soruları ne zaman yayınlanır?

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının ardından adaylar KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu. Adayların merak ettiği soruya ÖSYM Başkanı Halis Aygün cevap verdi. Peki, KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? KPSS soruları ne zaman yayınlanır? ÖSYM Başkanı Aygün'un KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile ilgili açıklaması...
KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri soruları ve cevap anahtarının 14 Eylül'de yayımlanacağını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız" dedi.
Değerli KPSS Adaylarımız,Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 10, 2020