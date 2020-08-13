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ÖSYM Başkanı açıkladı! Sınav başvurularında artık HES Kodu bilgisi istenecek

13 Ağustos 2020 Perşembe - 15:56 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 16:22

Sınav başvurularında artık HES kodu bilgisi istenecek. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada Başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi isteneceğini bildirdi. Aygün, "HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) 'Profilim' alanında bulunan 'HES Kodu Bilgilerim' sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.


ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi isteneceğini bildirdi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi.
 
GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMASI
 
Sınav başvurusu yapacak adayların, başvuru işlemlerinden önce HES kodu alması gerektiğine dikkati çeken Aygün, şunları kaydetti:
 
"HES kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın 'https://hayatevesigar.saglik.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz. HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) 'Profilim' alanında bulunan 'HES Kodu Bilgilerim' sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir."
 
HES KODU NASIL ALINIR?
 
Başkan Aygün, HES kodunun nasıl alınacağına ilişkin görsel de paylaştı.
 
 

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