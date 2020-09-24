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ÖSYM Başkanı açıkladı! DGS tercihleri yarın başlıyor!

24 Eylül 2020 Perşembe - 16:15 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 16:20

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin başlatılacağını duyurdu. Peki, DGS tercihleri ne zaman? DGS tercih işlemleri nasıl yapılır? İşte ÖSYM'den yapılan açıklama


 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof.  Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin yarın  başlatılacağını duyurdu. 
 
Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2020-DGS tercih işlemlerini  yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında  http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan  yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
 
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların yapacakları tercihlerin hayırlı  olmasını diledi.
 
 

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