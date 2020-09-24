ÖSYM Başkanı açıkladı! DGS tercihleri yarın başlıyor!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin yarın başlatılacağını duyurdu.
Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların yapacakları tercihlerin hayırlı olmasını diledi.
Değerli DGS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 24, 2020
2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız.
Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2020DGS