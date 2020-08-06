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ÖSYM ALES giriş belgeleri erişime açıldı! ALES sınav giriş belgesi 2020...

06 Ağustos 2020 Perşembe - 14:56 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 14:56

ÖSYM tarafından 16 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) belgeleri erişime açıldı. İşte ALES sınav giriş belgesi 2020 sorgulama ekranı...


ÖSYM tarafından 16 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) belgeleri erişime açıldı. ALES sınav giriş belgesi 2020

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Ağustos'ta uygulanacak 2020-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2020-ALES/1 adayları, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

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