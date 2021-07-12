ÖSYM, 2021 Kaymakamlık sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın soru ve cevapları yayımlandı. İşte 2021-Kaymakamlık Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı...

