ÖSYM, 2021 Kaymakamlık sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı!

ÖSYM, 10 Temmuz'da gerçekleştirilen 2021-Kaymakamlık Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayınladığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:
"10 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2021-Kaymakamlık) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı için TIKLAYIN