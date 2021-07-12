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ÖSYM, 2021 Kaymakamlık sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı!

12 Temmuz 2021 Pazartesi - 15:37 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 15:38

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın soru ve cevapları yayımlandı. İşte 2021-Kaymakamlık Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı...


ÖSYM, 10 Temmuz'da gerçekleştirilen 2021-Kaymakamlık Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayınladığını duyurdu. 
 
 
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde: 
 
"10 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2021-Kaymakamlık) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
 
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."
 
 

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