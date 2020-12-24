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ÖSYM, 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı! Sonuç sorgulama ve öğrenme ekranı…

ÖSYM, 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı! Sonuç sorgulama ve öğrenme ekranı…