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ÖSYM, 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı! Sonuç sorgulama ve öğrenme ekranı…

24 Aralık 2020 Perşembe - 11:34 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 12:23

2020-KPSS Ortaöğretim Sonuçları Açıklandı. 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Aralık 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. KPSS ortaöğretim sınav sonucu sorgulama ekranı...


2020 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yanıt buldu. ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların 24 Aralık Perşembe günü yani bugün ÖSYM'nin internet sayfasından ilan edildi. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. İşte Ortaöğretim KPSS sonuçları…

2020-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN DUYURDU

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Değerli adaylarımız,22 Kasım tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020 KPSS-Ortaöğretim sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2020KPSS" ifadelerine yer verdi.

 

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