ÖSYM, 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı! Sonuç sorgulama ve öğrenme ekranı…

2020 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yanıt buldu. ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların 24 Aralık Perşembe günü yani bugün ÖSYM'nin internet sayfasından ilan edildi. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. İşte Ortaöğretim KPSS sonuçları…
2020-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI
ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN DUYURDU
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Değerli adaylarımız,22 Kasım tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020 KPSS-Ortaöğretim sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2020KPSS" ifadelerine yer verdi.
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 24, 2020
22 Kasım tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020 KPSS-Ortaöğretim sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2020KPSS