ÖSYM 2020-EKPSS cevap kağıtlarını adayların erişimine açtı!

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) adaylarının cevap kâğıtları erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların 2020-EKPSS cevap kağıtlarını 10 gün süreyle inceleyebilecekleri belirtildi. İşte, 2020-EKPSS cevap kâğıtları ve aday cevapları giriş ekranı...
ÖSYM EKPSS 2020 CEVAP KAĞITLARINI AÇIKLADI!
ÖSYM, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) sonuçları açıkladı. 2020-EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların cevap kağıtları da erişime açıldı.
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:
"15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Aralık 2020 tarihinde saat 12.20’den itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir."