ÖSYM 2020-EKPSS cevap kağıtlarını adayların erişimine açtı!

ÖSYM, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) sonuçlarının ardından 2020-EKPSS cevap kağıtlarını da adayların erişimine açtı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, adaylar, 2020-EKPSS cevap kağıtlarını 10 gün süreyle inceleyebilecek. İşte 2020-EKPSS cevap kağıtları...

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) adaylarının cevap kâğıtları erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların 2020-EKPSS cevap kağıtlarını 10 gün süreyle inceleyebilecekleri belirtildi. İşte, 2020-EKPSS cevap kâğıtları ve aday cevapları giriş ekranı...

ÖSYM EKPSS 2020 CEVAP KAĞITLARINI AÇIKLADI!

ÖSYM, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) sonuçları açıkladı. 2020-EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların cevap kağıtları da erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Aralık 2020 tarihinde saat 12.20’den itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.