01 Ekim 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.143 -0.20 EURO 9,0580 0.02
USD 7,7210 0.00 ALTIN 470,160 0.67
CANLI BORSA
TÜMÜ

ÖSYM, 2020 ALES/2 başvuru kılavuzunu yayımladı! ALES başvuruları ne zaman yapılacak?

01 Ekim 2020 Perşembe - 10:29 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 10:29

2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı. 2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2), 06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 01-12 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.


ÖSYM, 2020 ALES/2 başvuru kılavuzunu yayımladı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-ALES Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

 

ETİKETLER

ÖSYM 2020 ALES/2 başvuru kılavu ALES
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.